Attentato a Manchester, sono almeno 12 i ragazzi dispersi

I genitori dei ragazzi, in ansia per la sorte dei figli, hanno lanciato appelli disperati sui social con l'hashtag #missinginManchester per avere loro notizie. La madre di Olivia Campbell, Charlotte, ha raccontato che la figlia era al concerto con il suo amico Adam: il ragazzo è stato rintracciato in ospedale, ma di Olivia si sono perse le tracce. "l'ultima volta che l'ho sentita erano le 20.30. Era al concerto, mi ha detto che si stava divertendo molto e mi ha ringraziato per averla lasciata andare". Poco dopo, l'esplosione.