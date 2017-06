Attentato a Londra, i tre terroristi volevano noleggiare un camion più grande

I tre terroristi dell'attacco al London Bridge avevano tentato di noleggiare un autocarro da 7,5 tonnellate, simile a quello usato per la strage di Nizza: a farli optare per il furgone Renault è stata però una transazione per il pagamento non andata a buon fine. Intanto la polizia ha arrestato altre due persone, un 27enne e un 28enne, durante blitz compiuti nell'est di Londra.