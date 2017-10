Attentato a Las Vegas, 2 morti e 24 feriti il primo bilancio

E' di almeno 2 morti e 24 feriti il primo bilancio dell'attentato a Las Vegas, dove un uomo armato di mitragliatrice ha aperto il fuoco dal 32esimo piano di un albergo sulla folla radunata per un concerto davanti al "Mandalay Bay Casino". La polizia ha segnalato anche altri uomini armati in diversi alberghi della città, compresi il "New York NewYork" e il "Tropicana".