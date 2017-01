Attentato a Istanbul, blitz della polizia: fermato un uomo

La polizia turca ha fermato un uomo in un'operazione nel quartiere di Zeytinburnu, a Istanbul. Il blitz è collegato alla strage di Capodanno alla discoteca Reina dove sono morte 39 persone. Il fermato ha tentato la fuga saltando da una finestra, ma è stato bloccato dagli agenti. Lo scrive il quotidiano turco in inglese Daily Sabah, che non fornisce altri particolari.