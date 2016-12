Attentato a Bangkok, il sospettato: "Così ho passato lo zaino-bomba"

07:33 - Yusufu Mierili, il principale sospettato per l'esplosione del 17 agosto al santuario Erawan di Bangkok, ha confessato di aver consegnato uno zainetto all'attentatore prima della deflagrazione. Lo riferisce la polizia thailandese, secondo cui Mierili si è incontrato con il kamikaze all'esterno di una stazione ferroviaria per consegnargli il pesante zainetto che conteneva la bomba, che ha causato 22 morti e 123 feriti.

Mierili, principale sospettato per la strage, era stato arrestato il primo settembre, secondo straniero fermato durante le indagini. Il 3 settembre erano saliti a nove i mandati di arresto emessi per l'attentato, col fermo di un cittadino thailandese di religione musulmana arrestato nel sud del Paese e trasferito a Bangkok. L'uomo e Wanna Suansan, una donna tahilandese sposata con un turco, sono i soli due cittadini thailandesi sospettati per la strage. Tutti gli altri sospettati sono di origine straniera, tra cui tre turchi.



La confessione di Yusufu Mierili, cinese di 25 anni di etnia uigura, confermerebbe quanto dichiarato dalla polizia nei giorni scorsi nei suoi confronti, come elemento chiave ma non esecutore materiale dell'attentato. Quanto alle motivazioni dell'attentato, considerate le origini delle persone arrestate, rimane in piedi la pista di una vendetta uigura o comunque "pan-turca" contro la Thailandia e la Cina per la deportazione di 109 uiguri da Bangkok in luglio.