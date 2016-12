Attentati Thailandia,Farnesina: fuori pericolo i due italiani feriti

La Farnesina ha confermato il ferimento di due italiani nelle esplosioni di Hau Hin in Thailandia. Entrambi sono fuori pericolo: uno è stato dimesso già diovedì sera e uno sotto osservazione. Sul posto è presente personale dell'Ambasciata d'Italia a Bangkok. Rispetto alle notizie di ultime esplosioni, continua il lavoro di Unità di crisi e ambasciata in raccordo con le autorità locali per verificare l'eventuale coinvolgimento di altri connazionali.