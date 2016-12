Attentati sventati in Francia, media: obiettivi Parigi-Marsiglia

Gli attentati terroristici sventati in Francia con l'arresto di 7 jihadisti erano attacchi di tipo "simultaneo", ed erano stati progettati a Parigi e Marsiglia. Lo scrive il quotidiano Le Monde on line, citando proprie fonti fra gli inquirenti. In un primo tempo era trapelato che gli obiettivi fossero i mercatini di Natale di Strasburgo, poi che gli attentati volessero colpire la regione di Parigi.