Attentati in Afghanistan, 7 morti

Almeno sette persone hanno perso la vita e altre 13 sono rimaste ferite in due attentati realizzati in Afghanistan nella provincia centrale di Kapisa e in quella nord-orientale di Kunduz. Lo scrive l'agenzia di stampa Pajhwok. In entrambi gli attacchi le persone, a bordo di un veicolo e di un minibus, sono morte nello scoppio di un ordigno rudimentale al loro passaggio.