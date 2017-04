Attentati Egitto, Israele ai suoi cittadini: via dal Sinai

Israele ha esortato i propri cittadini a non recarsi nel Sinai egiziano o a lasciare "immediatamente" la regione dopo gli attentati che hanno colpito due chiese copte in Egitto. "Il sanguinoso attacco riflette ancora una volta la capacità terrorista dell'Isis", spiega l'ufficio antiterrorismo del governo, che "consiglia a tutti gli israeliani attualmente nel Sinai di partire immediatamente e di ritornare in Israele".