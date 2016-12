Attentati Beirut,forte condanna Usa

Gli Usa condannano con forza gli attentati terroristici di Beirut in cui sono rimaste uccise almeno 41 persone. E' quanto si legge in una nota del portavoce per la Sicurezza nazionale, Ned Price. Nell'esprimere cordoglio per le famiglie delle vittime, gli Stati Uniti ribadiscono il loro sostegno al governo del Libano per portare i responsabili alla giustizia.