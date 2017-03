Attacco Westminster,la Francia sospende le gite scolastiche a Londra

La Francia sospende le gite scolastiche a Londra dopo l'attentato di Westminster. In seguito alla preoccupazione suscitata anche dal caso dei tre studenti francesi rimasti feriti nell'attacco e alla "valutazione del rischio delle autorità britanniche", le scuole del Paese hanno ricevuto una circolare in merito ai viaggi di studio, che consente la sosta nella capitale britannica solo per transito. Oggi a Londra ci sono circa 4.200 ragazzi francesi.