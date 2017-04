Attacco Usa in Siria, Netanyahu: azione Trump sia monito per tutti

"Sia a parole che nei fatti, il presidente Trump ha mandato un messaggio chiaro e forte che l'uso e la diffusione di armi chimiche non saranno tollerati". Lo afferma in una nota Benjamin Netanyahu. "Israele - aggiunge il premier - supporta a pieno la decisione del presidente Trump e spera che questa determinazione nei confronti delle terrificanti azioni del regime di Assad risuoni non solo a Damasco ma anche a Teheran, Pyongyang e ovunque".