Attacco Usa a base aerea siriana: almeno quattro soldati morti

Almeno quattro soldati siriani sono rimasti uccisi nell'attacco americano contro la base militare di Shayrat, a sud est di Homs, in Siria. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani in Siria, aggiungendo che nei raid sono stati danneggiati una decina di hangar, un deposito di carburante e una base di difesa aerea. La base militare siriana sarebbe stata comunque evacuata prima dell'attacco missilistico.