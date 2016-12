Attacco Tunisia,si cercano complici

Gli investigatori starebbero cercando uno o più complici del 23enne che venerdì ha aperto il fuoco contro i turisti davanti a un hotel di lusso a Sousse, in Tunisia, uccidendo 39 persone. "Siamo certi che qualcuno ha aiutato il ragazzo, ma poi non ha partecipato" all'attentato, se non indirettamente, ha confermato il portavoce del ministro dell'Interno. Il padre del 23enne e tre coinquilini del giovane sono stati interrogati.