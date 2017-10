Attacco terroristico in Canada, camion contro la folla: cinque feriti

L'attacco terroristico si sarebbe svolto in due momenti: il primo ha riguardato l'accoltellamento di un agente di polizia fuori da uno stadio di football (il poliziotto è in ospedale e non sembra essere in condizioni critiche). Successivamente l'assalitore, alla guida di un camion noleggiato, si è gettato sulla folla ferendo quattro persone.



"Riteniamo questi due incidenti collegati ed è stato deciso di indagarli come atti di terrorismo", ha riferito la polizia di Edmonton, che sta indagando con le altre agenzie per la sicurezza canadesi.



Il premier: "L'estremismo violento non si radicherà" - Il premier canadese, Justin Trudeau, ha condannato l'attacco a Edmonton dicendosi "preoccupato" e affermando: "Il Canada non lascerà che l'estremismo violento si radichi".