Attacco sventato a Cambrils, morta una donna ferita nel blitz

Non ce l'ha fatta ed è morta in ospedale una donna rimasta ferita nel blitz delle forze dell'ordine a Cambrils, vicino a Barcellona, dove cinque terroristi sono stati uccisi. Lo fa sapere il dipartimento Emergenze in Catalogna della Protezione civile spagnola, precisando che sale dunque a 14 il tragico bilancio delle vittime dell'attacco in Spagna.