Attacco Siria, Usa: nessun segnale rappresaglie da Damasco o Mosca

Al momento non ci sono segnali di una possibile risposta delle forze di Damasco o di Mosca all'attacco sferrato da Stati Uniti, Francia e Regno Unito: lo affermano fonti delle forze Usa presenti in Siria per combattere l'Isis. I raid, secondo gli analisti, dovrebbero portare a una risposta forte di facciata ma non a contromisure militari; il rischio, invece, è che la rappresaglia venga condotta con armi cibernetiche.