Attacco Siria, Trump: "Non possiamo ignorarlo, colpa anche di Obama"

"L'attacco chimico contro degli innocenti in Siria, compresi donne e bambini, è riprovevole e non può essere ignorato dal mondo civilizzato": questa la reazione di Donald Trump. "Le azioni atroci del regime di Bashar al Assad sono una conseguenza della debolezza della passata amministrazione", dice Trump sottolineando come "Obama nel 2012 ha detto che avrebbe creato una linea rossa contro le armi chimiche ma poi non ha fatto niente".