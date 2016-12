Attacco Ottawa, Parlamento riapre Polizia: a sparare un solo uomo

17:43 - Il Parlamento canadese torna a riunirsi, dopo l'attacco armato a Ottawa. Lo ha annunciato il ministro dell'Industria, James Moore, citato dal sito della tv Cbc. "La nostra democrazia non può essere intimidita da quanto accaduto", ha detto Moore riecheggiando il messaggio del premier Stephen Harper. La polizia canadese intanto fa dietrofront: nessun commando a sparare solo una persona.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, nella sparatoria al complesso noto come Parliament Hill non sarebbe stato in azione alcun commando, ma una sola persona, il 32enne Michael Zehaf-Bibeau, ucciso dalle forze dell'ordine.



Fbi: "Attenti ai lupi solitari" - Negli Stati Uniti l'Fbi e l'Homeland Security hanno diramato un dispaccio in cui invitano tutte le forze dell'ordine del Paese ad essere "vigili" contro ogni minaccia di tipo terroristico. Quella dei "lupi solitari" resta la principale minaccia e la più grande preoccupazione sul fronte dell'antiterrorismo. Rafforzata anche la sorveglianza ai confini col Canada.