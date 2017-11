Attacco New York, il Papa: i terroristi abusano del nome di Dio

"Cari fratelli e sorelle, sono addolorato per gli attacchi terroristici di questi ultimi giorni in Somalia, Afghanistan e ieri a New York. Nel deplorare tali atti di violenza, prego per i defunti, per i feriti e i loro familiari". Lo ha detto Papa Francesco dopo l'Angelus, aggiungendo: "Chiediamo al Signore che converta i cuori dei terroristi e liberi il mondo dall'odio e dalla follia omicida che abusa del nome di Dio per disseminare morte".