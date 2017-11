Attacco New York, governatore Cuomo a Trump: "Non fomentare odio"

"Non è il momento di fare politica, non è il momento di fomentare l'odio". Lo afferma il governatore di New York, Andrew Cuomo, commentando i tweet del presidente Donald Trump dopo l'attacco a New York. Il killer di New York, Sayfullo Saipov è un "lupo solitario" che si è "radicalizzato" negli Stati Uniti, ha poi aggiunto Cuomo.