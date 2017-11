Attacco New York, comunità islamica: "Terrorismo non è l'Islam"

Gli attacchi terroristici e la violenza non rappresentano l'Islam. Lo affermano i leader della comunità dopo l'attacco a pochi isolati dal World Trade Center che ha fatto otto morti e più di 10 feriti. "Le azioni terroristiche a New York contravvengono gli insegnamenti dell'Islam", afferma l'organizzazione True Islam. Le fa eco la comunità Ahmadiyya, che si augura "che gli americani musulmani non si trovino a sperimentare reazioni negative".