Attacco nel cuore di Stoccolma, polizia sta interrogando due persone

Gli investigatori svedesi stanno interrogando due persone in relazione all'attentato a Stoccolma. Lo riferisce il portavoce della polizia, Lars Bystrom, affermando: "Confermo che abbiamo fermato due persone per essere interrogate, ma questo non significa necessariamente che siano sospettate". Intanto Finlandia e Norvegia hanno rafforzato le misure di sicurezza nelle grandi città e negli aeroporti a seguito dell'attacco nella vicina Svezia.