Attacco Monaco, nessun indizio di legami del killer con l'Isis

Non c'è alcun indizio che possa collegare il tedesco di 27 anni che ha ucciso un uomo e ferito altri tre a Grafing, in Baviera, a un'organizzazione islamica. E non c'è nemmeno alcuna traccia di una relazione tra il giovane ed estremisti legati all'Isis. Lo hanno affermato gli inquirenti parlando in conferenza stampa di quanto accaduto in Germania.