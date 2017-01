Attacco Messico: escluso terrorismo, confermata vittima italiana

Le autorità messicane hanno escluso il terrorismo per la sparatoria nella discoteca Blue Parrot di Playa del Carmen, in Messico, costata la vita a cinque persone. Tra le vittime c'è anche un italiano: lo ha confermato la Farnesina, che si è già messa in contatto con i familiari. Si tratterebbe di Daniel Pessina, di origini milanesi. La pista è quella di un regolamento di conti tra criminali.