Attacco Londra, sindaco a Trump: disinformato, travisa dichiarazioni

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha risposto alle critiche espresse via Twitter da Donald Trump definendo il presidente americano "disinformato". "Ha tolto dal contesto in modo deliberato" le dichiarazioni del primo cittadino sull'attacco di Londra, ha riferito il portavoce di Khan. Il sindaco aveva cercato di rassicurare i londinesi chiedendo loro di non preoccuparsi per la presenza di agenti armati dispiegati in via eccezionale nelle strade.