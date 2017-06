Attacco Londra, May: troppa tolleranza in passato con estremismo

In Gran Bretagna, in questi anni, "c'e' stata troppa tolleranza nei confronti dell'estremismo": lo ha detto la premier Theresa May parlando dell'attentato a Finsbury Park dove un uomo ha investito un gruppo di musulmani all'uscita di una moschea. "Questo è stato un ripugnante attentato esattamente come gli altri atti di terrorismo, un disgustoso attacco alla libertà di culto", ha aggiunto la May.