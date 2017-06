Attacco Londra, la polizia non esclude che vi siano complici

La polizia britannica non esclude che i tre terroristi entrati in azione nel centro di Londra e poi neutralizzati dagli agenti con 50 colpi di pistola abbiano avuto complici esterni al commando tuttora da individuare. Lo ha detto il numero 2 di Scotland Yard e responsabile dell'antiterrorismo, Mark Rowley, precisando che indagini sono in corso per stabilirlo con certezza. Intanto 36 feriti sono ancora in ospedale, 21 sono in gravi condizioni.