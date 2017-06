Attacco Londra, la May: "Giusto sparare per uccidere i terroristi"

Il premier britannico, Theresa May, sostiene in pieno lo "shoot to kill", cioè l'ordine di "sparare per uccidere" i terroristi, adottato dagli agenti armati di Scotland Yard per fermare i tre aggressori di Londra. La May ha sottolineato infatti che questo ha permesso di salvare "innumerevoli vite" grazie anche alla tempestività delle forze dell'ordine, giunte al London Bridge in pochi minuti dopo l'allarme.