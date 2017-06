Attacco Londra, altri due fermi a East Ham: in tutto 14 arresti

Due persone sono state fermate durante un blitz nel quartiere East Ham di Londra, a seguito dell'attacco in cui la scorsa notte 7 persone sono morte e 48 sono rimaste ferite. Testimoni hanno detto di aver visto decine di agenti armati e con il volto coperto che entravano in un appartamento sopra un negozio. Poi due uomini sono stati portati via in un furgoncino della polizia. In totale sono 14 gli arresti effettuati legati all'attentato.