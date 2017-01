Attacco kamikaze a Damasco, almeno 7 morti e diversi feriti

E' di almeno 7 morti e diversi feriti il bilancio di un attentato di un sospetto kamikaze a Damasco. L'attacco è avvenuto a Kafr Sousa, sobborgo sud della capitale siriana dove sono dislocate installazioni chiave per la sicurezza: l'esplosione ha distrutto anche numerose auto. Non lontano dall'area dell'attacco vivono alcuni ministri e alti funzionari governativi ma le loro abitazioni non sono state coinvolte.