Attacco Istanbul,Erdogan: "Potrebbe accadere in qualunque aeroporto"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan scrive un messaggio dopo l'attacco terroristico all'aeroporto Ataturk Istanbul, in cui esprime la sua "forte condanna" e le "condoglianze" alle famiglie delle vittime. "Le bombe esplose a Istanbul sarebbero potute esplodere in ogni aeroporto in ogni città del mondo - scrive -. Chiediamo al mondo, e in particolare ai paesi Occidentali, di assumere una posizione determinata contro il terrorismo".