Attacco Isis,2 mln sfollati in Iraq

13:28 - Nel 2014, durante l'offensiva jihadista dell'Isis, più di due milioni di iracheni sono stati costretti a lasciare le loro case secondo il rapporto pubblicato da un'organizzazione umanitaria norvegese che opera in Iraq e in Medio Oriente. Secondo lo studio condotto dal Norvegian Refugee Council, sono 38 milioni gli sfollati in tutto il mondo a causa dei conflitti in Siria, Iraq, Sudan, Nigeria, Congo. In Siria sono in tutto 7 milioni e 600mila.

