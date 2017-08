Attacco in Virginia, Sessions: "Proteggeremo l'America dai razzisti"

La Giustizia Usa prenderà "duri provvedimenti" per proteggere gli americani dal razzismo dopo le violenze di Charlottesville, in Virginia. Lo assicura il procuratore generale Jeff Sessions definendo "terrorismo domestico" l'attacco di un'auto lanciata a tutta velocità contro la folla che stava manifestando. Intanto il suo dipartimento ha aperto un'indagine sul tragico episodio, in cui una donna è rimasta uccisa.