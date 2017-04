Attacco in Siria,Save The Children: sintomi coerenti con gas nervino

"I medici di una delle cliniche gestite dal nostro partner Syrian Relief ci hanno raccontato di aver ricevuto tre bambini sotto i 6 anni, appena coscienti, che faticavano a respirare, con il naso che colava e le pupille contratte". Lo riporta, in una nota, Save The Children in merito ai probabili attacchi chimici a Idlib in Siria. "I medici dicono che questi sintomi sono coerenti con l'uso di agenti nervini, come il sarin", afferma la Ong.