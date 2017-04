Attacco in Siria, Msf: "17 pazienti vittime di sarin e cloro"

I siriani rimasti coinvolti nel raid a Idlib che sono stati visitati da Medici Senza Frontiere presentano chiari segnali di un attacco chimico. Lo ha riferito Massimiliano Rebaudengo, capo missione Msf in Siria. "I 17 pazienti esaminati da noi in diversi ospedali delle zone presentano segni di due agenti, uno neurotossico, il sarin, e uno soffocante, il cloro". Per Msf si tratta di "una delle situazioni più gravi che abbiamo visto finora".