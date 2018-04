Attacco in Siria, l'Iran: "Ci saranno conseguenze regionali"

"Gli Stati Uniti e i loro alleati non hanno prove sull'attacco chimico in Siria e sono responsabili per le conseguenze regionali che seguiranno all'attacco deciso senza aspettare che prendessero una posizione gli ispettori dell'Opac". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Bahram Ghasemi. Anche la Russia ha sottolineato che l'intervento di Usa, Gb e Francia non resterà senza risposta.