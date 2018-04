Attacco in Siria, Iran: "Da Trump, Macron e May atti criminali"

L'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana, ha definito Trump, Macron e May "criminali" dopo l'attacco congiunto in Siria. "Dichiaro fermamente che i presidenti degli Stati Uniti, di Francia e Gran Bretagna hanno commesso un grave crimine - si legge in un suo tweet -. Non otterranno alcun beneficio; proprio come non hanno fatto in Iraq, in Siria e in Afghanistan, negli ultimi anni, commettendo gli stessi atti criminali".