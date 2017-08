Attacco in resort Hurghada, killer urlava: "Non cerco gli egiziani"

"Non voglio gli egiziani, non è voi che cerchiamo". E' quanto avrebbe gridato, in arabo, l'assalitore dell'hotel di Hurghada, in Egitto, secondo un testimone citato da un quotidiano locale. Il killer, che sembrava un 20enne, era vestito con un maglietta nera e un jeans e brandiva un coltello. Il bilancio dell'assalto è di due donne uccise e quattro ferite: tutte sono straniere.