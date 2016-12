Attacco in Minnesota, l'aggressore è uno studente somalo

L'uomo ucciso da un agente in Minnesota, dopo aver accoltellato in un centro commerciale 9 persone, è stato identificato come un americano di origini somale, Dahir Adan. Era uno studente dell'università locale e lavorava part-time come guardia di sicurezza e questo può spiegare perché ha agito con una divisa da "security officer". Lo scrive il St. Cloud Times, il giornale locale della cittadina teatro dell'attacco poi rivendicato dall'Isis.