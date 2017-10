Attacco in Canada, attentatore di origine somala: cercava asilo

L'attentatore di Edmonton, in Canada, è stato identificato in Abdulahi Hasan Sharif. L'uomo, 30 anni, era già noto alla polizia che però non aveva alcuna indicazione di un possibile attacco. Secondo i media americani è di origine somala e cercava asilo in Canada. Intanto la Casa Bianca ha condannato il "vile attacco" e offerto assistenza al Canada per le indagini.