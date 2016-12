Attacco di Rouen, Abu Mazen al Papa: "Sconvolti, condanniamo atto"

"Siamo sconvolti dall'attacco barbaro alla chiesa di Saint-Etienne-du-Rouvray in cui abbiamo perso il parroco Jacques Hamel". Così il Presidente di Palestina Mahmud Abbas (Abu Mazen) si rivolge a Papa Francesco, in una lettera: "A nome dello Stato di Palestina e del popolo palestinese, e a nome mio personale, condanno la vile ed odiosa azione terroristica e qualsiasi giustificazione si osi dare in nome della religione a questi atti contro l'umanità".