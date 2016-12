Attacco di Nizza, un altro fermo per la strage: salgono a sette

Una settima persona è stata posta in stato di fermo nell'ambito delle indagini sulla strage di Nizza. In totale, dopo il rilascio dell'ex moglie del terrorista, sono sette gli individui attualmente in commissariato. Continuano, intanto, le operazioni di riconoscimento delle vittime. Finora sono 35, delle 84 uccise, le persone identificate.