Attacco di Berlino, Parigi indaga su itinerario di Amri in Francia

Gli inquirenti francesi hanno aperto un'inchiesta per stabilire l'itinerario seguito nel Paese dal tunisino Anis Amri, l'attentatore del mercatino di Berlino ucciso alle porte di Milano. Lo ha spiegato il direttore generale della Polizia nazionale francese, Jean-Marc Falcone, precisando che sono in corso verifiche per "stabilire in maniera precisa, se, nel suo percorso, il terrorista sia effettivamente transitato per il nostro territorio".