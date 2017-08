Attacco di Barcellona, si indaga sull'imam radicale di Ripoll

Si indaga anche su un imam radicale di Ripoll per far luce sull'attacco terroristico di Barcellona. Gli inquirenti hanno perquisito la casa della massima autorità religiosa islamica della cittadina dei Pirenei, dalla quale provenivano quasi tutti i terroristi della cellula che ha colpito in Spagna. El Pais ipotizza che l'uomo sia uno dei due morti nell'esplosione di mercoledì notte, nel covo di Alcanar.