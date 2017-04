Attacco con gas in Siria, medico: uccisi 25 minori e 16 donne

Ci sono 25 minori e 16 donne tra i 74 civili morti per soffocamento, documentati con nome e cognome, nell'attacco compiuto con presunte sostanze chimiche nella zona di Idlib, nella Siria centro-settentrionale. Lo ha detto all'agenzia di stampa Ansa Ahmad Dbays, uno dei medici che ha accolto le persone intossicate. Per Dbays il bilancio è destinato a salire "forse a oltre 100 morti" per la gravità delle condizioni di salute dei feriti.