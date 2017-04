Attacco chimico in Siria, Usa: "Se vero, è un crimine di guerra"

"Se, come sembra, l'attacco in Siria fosse un attacco chimico si tratterebbe di un crimine di guerra". Lo afferma un funzionario del Dipartimento di Stato americano secondo cui gli Usa e l'organizzazione per il divieto delle armi chimiche stanno accogliendo informazioni su quanto accaduto. Anche Angela Merkel interviene in merito: "Crimini di guerra del genere devono essere puniti", ha affermato la cancelliera su Twitter.