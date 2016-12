Attacco campus, media: 60 morti

Continua a salire il bilancio delle vittime nell'attacco all'università Bacha Khan di Charsadda, in Pakistan. Sul numero esatto dei morti al momento però regna l'incertezza: mentre per i media locali sarebbero state uccise oltre 60 persone, le forze di sicurezza, che hanno ripreso il controllo degli edifici, parlano, in via ufficiosa, di circa 20 vittime. I talebani pachistani hanno rivendicato l'attacco.