Attacco Bangladesh, ambasciatore: sette italiani tra gli ostaggi

"Ci risultano sette italiani tra gli ostaggi" nel caffé di Dacca assaltato dagli jihadisti. Lo afferma l'ambasciatore italiano in Bangladesh, Mario Palma. Secondo il nostro diplomatico da parte degli assalitori del locale "non c'è alcuna volontà di negoziare". "E' una missione suicida, vogliono attuare un'azione molto forte e cruenta in cui non c'è spazio per il negoziato", ha aggiunto.