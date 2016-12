Attacco ad Ansbach, autorità: "Non escluso il terrorismo islamico"

Gli inquirenti che indagano sulla bomba esplosa ad Ansbach, in Germania, seguono anche la pista del terrorismo islamico. "Non possiamo escluderla", ha detto il ministro dell'Interno, Joachim Herrmann, sottolineando che è "importante appurare con chi l'attentatore sia stato in contatto". L'autore dell'attacco, unica vittima dell'esplosione, era un rifugiato siriano 27enne a cui era stata respinta la richiesta di asilo.